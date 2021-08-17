Як харчуватися при діабеті: корисний раціон

Людям, які страждають на цукровий діабет, потрібно ретельно стежити за своїм меню. З нього потрібно виключити магазинні соуси, соки, цукор, солодощі, повідомляє Сегодня.

Рекомендації харчування при діабеті насправді підходить не тільки тим, у кого проблеми з виробленням інсуліну.

Що таке діабет і чим він небезпечний?

Існує два типи діабету. При діабеті 1-го типу організм взагалі сам не виробляє інсулін. При діабеті 2-го типу організм не виробляє інсулін в достатній кількості, або клітини стають інсулино-резистентними. Діабет першого типу (інсулінозалежний) розвивається в результаті повної або часткової нестачі інсуліну (гормону підшлункової залози), тобто це вроджена патологія.

Діабет другого типу виникає через спадкову схильність, часті стреси, неправильний спосіб життя і харчування, може стати причиною розвитку серцево-судинних захворювань. Якщо діабет залишити без контролю, він може призвести до серйозних ускладнень: від ниркової недостатності до ураження судин очей.

Кожній людині, яка страждає на діабет, важливо дотримуватися певної дієти, бути фізично активною і регулярно перевіряти рівень цукру в крові.

Чи можна їсти вуглеводи при діабеті

Вуглеводи в організмі перетворюються в глюкозу, в результаті чого рівень цукру в крові підвищується. До джерел вуглеводів відносяться хліб, крупи, рис, макаронні вироби, молоко, крохмалисті овочі, фрукти, соки та солодощі. При вже наявному діабеті, також як і в цілях його профілактики, важливо харчуватися правильно і збалансовано.

Тобто дотримуватися співвідношення вуглеводів, білків і жирів, причому – швидкі вуглеводи слід мінімізувати. А продукти з доданими цукрами взагалі виключити. Найбільша кількість такого цукру міститься в магазинних соусах, соках, фруктових йогуртах, цукерках, випічці і більшості фітнес-батончиків.

При діабеті вуглеводи повинні надходити в організм зі свіжих фруктів, овочів і цільних зерен. Ці продукти містять багато клітковини і не будуть так швидко піднімати рівень цукру. Дієту, якщо діабет діагностовано, обов'язково треба узгоджувати з персональним ендокринологом, ґрунтуючись на індивідуальних показниках людини.

Чи важливо знати глікемічний індекс продуктів

Так, деякі фрукти мають високий глікемічний індекс – тобто показник, якою швидкістю вуглеводи, що містяться в продуктах, засвоюються організмом і підвищують рівень цукру в крові. Наприклад, банани, виноград, груші володіють високим глікемічним індексом, тому можуть бути протипоказані при діабеті.

А сині ягоди – ожина, лохина, чорниця – низьким, тому можуть бути рекомендовані. Деякі люди можуть засвоїти більшу кількість вуглеводів, ніж інші, тому важливо вимірювати рівень цукру в крові через дві години після прийому їжі, щоб визначити, як засвоїли вуглеводи. Наскільки правильне харчування підібрано при діабеті, покаже глікірований гемоглобін (HbA1c), який показує середній рівень цукру в крові.

Які білкові продукти і жири можна при діабеті?

При діабеті рекомендується їсти їжу, багату білками, і корисні жири: ﻿наприклад молочні продукти невеликої жирності. Наприклад, замість домашньої сметани, сиру або сиру вибирайте промислову, зі значно меншим відсотком жирності.

Що стосується білків, акцент потрібно робити на їх пісних джерелах, таких як курка, індичка або риба. Інші корисні джерела білка включають соєві продукти, бобові (сочевиця, квасоля і так далі) і тофу. Поєднання білків з жирами і вуглеводами з низьким ГІ засвоюються організмом набагато повільніше, це дозволяє уникнути ризику зниження рівня цукру в крові.

А їжі, багатої насиченими жирами – це напівфабрикати, ковбасні вироби, бекон, вершкове масло, вершкові соуси, пальмова олія і кокосова олія – потрібно уникати. Трансжири в основному містяться у випічці, маргарині і деяких стравах фастфуду, наприклад, у картоплі-фрі.

В основному в раціоні повинні бути мононенасичені і поліненасичені жири. Корисні джерела таких жирів – це авокадо, мигдаль, волоські горіхи й оливкова олія.

Чому потрібно скоротити вживання солі при діабеті

Хоча сіль не впливає на рівень цукру, але вона сприяє захворювань серця і судин, які у діабетиків зустрічаються часто. Їжа з високим вмістом солі – це супи, солоні закуски типу чіпсів і попкорну, напівфабрикати і фастфуд. Дієта з низьким вмістом солі допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань і високого артеріального тиску.

Також відмовтеся від солоних горішків, а ось жменя горіхів без солі – це відповідна закуска для хворих на діабет. Горіхи багаті корисними жирами, магнієм і клітковиною. Незважаючи на те, що це корисні продукти, їжте їх економно, оскільки вони висококалорійні.

Чи можна займатися спортом при діабеті

Людям з цукровим діабетом, особливо 1-го типу рекомендується заздалегідь, за 1,5-2 години перед тренуванням поїсти. Якщо є ризик гіпоглікемії (це стан, що виникає при різкому зниженні рівня глюкози в крові), краще вживати їжу, багату білками, корисні жири і вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Регулярні фізичні вправи при діабеті важливі, вони допомагають контролювати рівень цукру в крові.

Перед кожним тренуванням важливо виміряти рівень цукру в крові. При показниках нижче 5 ммоль / л важливо з'їсти додаткову порцію вуглеводів, а через 15 хвилин повторити замірювання. Але коли показник вище 14 ммоль / л – тренування краще відкласти, адже високий рівень цукру в крові говорить про істотну нестачу інсуліну в організмі.