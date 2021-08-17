"Катастрофічно некомпетентний", - Трамп про виведення військ США з Афганістану

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що сили Сполучених Штатів, які покинули Афганістан, слід виводити зовсім інакше, повідомляє Інтерфакс.

"Проблема не в тому, що ми пішли з Афганістану. Проблема в тому, що ми це зробили катастрофічно некомпетентним чином", - заявив він.

Трамп днем раніше заявив, що "(президент Джо) Байден накоїв з Афганістаном щось легендарне", а також, що цей вихід США з Афганістану "увійде в історію, як одне з найбільш жорстоких поразок в американській історії".

США підписали угоду з "Талібаном" при попередньому президенті США Дональді Трампі - в Досі 29 лютого 2020 року: США і НАТО зобов'язалися покинути Афганістан станом на 1 травня 2021 року, а таліби давали у відповідь ряд гарантій. З боку талібів йшлося про мирні переговори з афганським урядом, припинення нападів на США і їх інтереси в країні, відмову від підтримки терористичних угруповань.

Після цієї угоди таліби активізували наступальні операції в країні. У свою чергу новий президент США Джо Байден змінив кінцевий термін виведення військ на 11 вересня 2021 року, а пізніше стало відомо про новий термін - 31 серпня.

На минулих вихідних таліби увійшли в Кабул і зайняли президентську резиденцію, а потім оголосили, що звільнили Афганістан і вважають війну, яку вони вели, завершеною.