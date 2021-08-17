Джонсон хоче скликати зустріч країн G7 через Афганістан

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір скликати віртуальну зустріч лідерів країн "Великої сімки" (G7) через ситуацію в Афганістані.﻿ Про це Джонсон заявив під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Укрінформ.

Очікується, що зустріч має відбутися найближчим часом, однак точна дата не називається.

Зазначається, що Джонсон і Макрон заявили про необхідність об'єднання міжнародної спільноти й прийняття єдиного підходу щодо Афганістану з погляду визнання будь-якого майбутнього уряду, а також роботи із запобігання гуманітарній та міграційній кризі.

Обидва лідери наголосили на важливості спільної роботи над довгостроковим майбутнім Афганістану та нагальній потребі допомогти громадянам обох країн та іншим людям дістатися безпечних місць.

Вони погодилися, що Велика Британія та Франція мають працювати разом у Раді Безпеки ООН, включаючи можливу спільну резолюцію.