"Талібан" оголосив загальну амністію в Афганістані
Керівництво афганського руху "Талібан" у вівторок оголосило загальну амністію, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Оголошується загальна амністія. Ви можете жити звичайним життям в обстановці повної довіри", - йдеться в поширеній талібами заяві, яку цитують міжнародні ЗМІ.
Держслужбовцям запропоновано повернутися на робочі місця і продовжувати трудову діяльність у звичному режимі.
Раніше представник талібів Альханафі Вардак закликав населення не турбуватися щодо безпеки в Кабулі.
"У Кабулі є чіткий план безпеки. Життя і майно всіх жителів Кабула, чи то цивільних, чи то військових, у безпеці. У нас немає проблем із ними. Ніхто не повинен хвилюватися", - заявив він.