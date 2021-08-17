"Талібан" оголосив загальну амністію в Афганістані

Керівництво афганського руху "Талібан" у вівторок оголосило загальну амністію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оголошується заг﻿альна амністія. Ви можете жити звичайним життям в обстановці повної довіри", - йдеться в поширеній талібами заяві, яку цитують міжнародні ЗМІ.

Держслужбовцям запропоновано повернутися на робочі місця і продовжувати трудову діяльність у звичному режимі.

Раніше представник талібів Альханафі Вардак закликав населення не турбуватися щодо безпеки в Кабулі.