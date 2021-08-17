Термінали ПриватБанку збоять: клієнти скаржаться

Клієнти державного Приватбанку стали скаржитися, що після внесення грошей в термінали, кошти не надходять на рахунки. Замість цього апарат видає помилку. На вирішення проблем може піти до двох тижнів, повідомляє UBR.

"Я намагався поповнити свою кредитну картку для закриття необхідної суми, щоб не платити відсотки. Маю термін до 25 числа цього місяця. Термінал, отримавши кошти в сумі 23 500 грн, не зарахував їх на рахунок, а видав помилку", - розповідає один з користувачів.

Ситуація часом посилюється тим, що клієнти вносять досить чималі суми для розрахунків за кредитами. Але через те, що гроші не доходять, у них з'являється ризик нарватися на пеню і штрафи від банку.

І іноді термінал блокує, до всього іншого, ще й саму картку користувача.

При цьому якщо сума, на думку клієнтів, була повернена не в повному обсязі, співробітники банку розводять руками і лише радять звертатися в правоохоронні органи.

У самому банку скарги приймають і обіцяють розглянути їх протягом 14 днів.