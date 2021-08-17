У семи областях України перевищено коефіцієнт виявлення COVID-випадків

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за станом на 17 серпня, в Рівненській області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник в Рівненській області становить 86,2% (норма не більше 50%).

Крім того, в Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування. Цей показник в Запорізькій області становить 4,7% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Івано-Франківській - 5%, Київській - 4,1%, Луганській - 4%, Сумській - 4,6%, Тернопільській - 4,7%, Хмельницькій - 4,6%.

Відзначимо, що всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину.