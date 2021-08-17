У Кабулі залишились тільки три посольства
Індія слідом за іншими країнами евакуює своє посольство з Кабулу, відтак у столиці Афганістану лишаються дипломатичні представництва трьох країн – Росії, Китаї та Пакистану.
"У світлі переважаючих обставин було вирішено, що наш посол у Кабулі та його підлеглі з Індії повернуться до Індії негайно", – заявив у твітері речник міністерства закордонних справ Індії Арімдам Баґчі.
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