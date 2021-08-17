У Кабулі залишились тільки три посольства

Індія слідом за іншими країнами евакуює своє посольство з Кабулу, відтак у столиці Афганістану лишаються дипломатичні представництва трьох країн – Росії, Китаї та Пакистану.

"У світлі переважаючих обставин було вирішено, що наш посол у Кабулі та його підлеглі з Індії повернуться до Індії негайно", – заявив у твітері речник міністерства закордонних справ Індії Арімдам Баґчі.

In view of the prevailing circumstances, it has been decided that our Ambassador in Kabul and his Indian staff will move to India immediately. — Arindam Bagchi (@MEAIndia) August 17, 2021

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода