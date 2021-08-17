СБУ затримала голову угруповання, яке збувало бойові гранати
В Україні нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося збутом бойових засобів ураження. Під час спецоперації у Кропивницькому затримано одного з лідерів банди, повідомляє СБУ.
У зловмисника вилучено бойові гранати і вибухові речовини.
Перевіряється інформація щодо можливого використання виявлених засобів ураження для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності України.
Встановлено, що протиправну діяльність організував мешканець обласного центру. За даними слідства, раніше він неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів, у тому числі за незаконне зберігання і продаж зброї. До складу його угруповання входило декілька місцевих жителів.
Зловмисники намагалися налагодити канал підпільного збуту бойових засобів ураження. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах.
Під час обшуків за місцем проживання організатора угруповання правоохоронці, серед іншого, виявили:
- понад 0,5 кг вибухових речовин,
- 3 гранати Ф-1 та РГД із запалами до них,
- елемент пострілу до ручного протитанкового гранатомета,
- набої до вогнепальної зброї, у тому числі великого калібру,
- обріз мисливської рушниці,
- 3 димові шашки.
Вилучені зразки зброї, боєприпасів та вибухових речовин направлено на експертизу.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.