Сербський мер назвав чорногорців вигаданою нацією

Мер Баня-Луки, найбільшого міста у Республіці Сербській, сербській частині Боснії та Герцеговини, перебуваючи у відпустці в Чорногорії назвав чорногорців вигаданою нацією, повідомляє Европейская правда.

"Чорногорець як національність - думаю, це вигадано" , - сказав Драшко Станівуковіч під час однієї з зустрічей в Чорногорії, де він перебував у відпустці.

Драшко Станівукович є наймолодшим мером на Балканах, йому 28 років. Раніше він неодноразово висловлював свої радикальні погляди.

Опозиція Чорногорії та частина правлячих партій засудили заяву мера Баня-Луки.

"Проєкт "сербського світу" у виконанні молодого покоління в дії. Вони не запам'ятали проєкт "Великої Сербії", який завершився, коли вони ще були в пелюшках. Боюся, що цей незасвоєний урок буде дорого оплачуватися політично" , - написав Предраг Бошкович у Twitter.

"Приїхав магнатський малий з Баня-Луки плювати на чорногорців. Цьому "політичному" зразку будь-яка нормальна держава показала б на двері" , - написав у Twitter генеральний секретар опозиційної Соціал-демократичної партії Чорногорії Іван Вуйович.