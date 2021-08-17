У столиці Алею Небесної Сотні прикрасили радянськими декораціями
На алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва встановлюють декорації до святкування Дня Незалежності України. Серед декорацій помічені типові радянські елементи, повідомляє Деловая столица.
Декорації встановлюють від виходу зі станції метро "Хрещатик" на вулиці Інститутській і до Майдану Незалежності.
"На алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації для святкової постановки прямо посеред меморіалу (в якому б стані він не був). Зокрема, на тій стометрівці, де розташовані портрети загиблих, зводять три фанерні коробки, які перекривають обличчя. Невідомо як планується в фінальному вигляді (нам же ніхто не показував ескізів), але зараз виглядає трошки гидко, коли очі розстріляних зазирають у шибки "радянської хрущівки", — прокоментував журналіст Богдан Кутєпов.
Він додав, що у таємниці план театрального дійства вже тримати не вдасться, а тому
"в інтересах постановників уникнути гніву, трощі й кровопролиття, пояснивши громадянам, що взагалі відбувається".
"Не алею Героїв Небесної Сотні привезли "совок", який має сьогодні там самознищитися сильним буревієм. Ох, і тварини", — прокоментувала депутат Київради, волонтер Аліна Михайлова.
Нагадаємо, з нагоди Дня прапора та 30-річчя незалежності України правоохоронці з 16 серпня перейшли на посилений режим роботи.