Надя Дорофєєва показала фігуру та пообіцяла нові хіти
Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з підписниками новим фото з відпочинку в Туреччині, повідомляє УНИАН.
Знімок вона опублікувала в Instagram.
Як відомо, днями виконавиця вирушила відпочивати зі своєю другою половинкою Володимиром Дантесом.
На фото Надя позує спиною у світлій розстебнутій сорочці та сірих обтислих міні-шортах.
У підписі до знімка співачка зізналася, що у неї бувають моменти, коли опускаються руки.
"Як правило, за цими періодами слідує щось більше і прекрасне. Передчуваю всі наступні релізи. Готуюся дивувати вас", – пообіцяла Дорофєєва.
Багато шанувальників захопилися її красою:
"Фігура, до якої я прагну", "Надя, твоя фігура – це кайф". "Ікона стилю".