Надя Дорофєєва показала фігуру та пообіцяла нові хіти

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з підписниками новим фото з відпочинку в Туреччині, повідомляє УНИАН.

Знімок вона опублікувала в Instagram.

Як відомо, днями виконавиця вирушила відпочивати зі своєю другою половинкою Володимиром Дантесом.

На фото Надя позує спиною у світлій розстебнутій сорочці та сірих обтислих міні-шортах.

Надя Дорофєєва "передчуває" майбутні релізи / фото nstagram.com/nadyadorofeeva

У підписі до знімка співачка зізналася, що у неї бувають моменти, коли опускаються руки.

"Як правило, за цими періодами слідує щось більше і прекрасне. Передчуваю всі наступні релізи. Готуюся дивувати вас" , – пообіцяла Дорофєєва.

Багато шанувальників захопилися її красою:

"Фігура, до якої я прагну", "Надя, твоя фігура – це кайф". "Ікона стилю".