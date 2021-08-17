Стартувало "Велике будівництво" мосту між Україною та Молдовою

В Ямполі на Вінниччині підрядник розпочав підготовчі роботи до будівництва мосту, який з'єднає український берег Дністру з молдавським та стане частиною транспортного коридору між двома країнами та продовженням автошляху Р-08 Немирів — Ямпіль, де наразі завершується ремонт 116 км, повідомляє УНІАН.

Проект реалізується за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Наразі транспортний зв’язок між Україною і Молдовою через річку Дністер в області забезпечується мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський — Отач" та мостом в на пункті пропуску "Бронниця — Унгурь", на якому дозволена маса транспортних засобів не перевищує 3,5 тонн, а на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць" працює лише паромна переправа.

"Новий міст у Ямполі покращить зв’язок між двома сусідніми країнами та дозволить скоротити час поїздки за маршрутом Київ — Кишинів", — йдеться у повідомленні Укравтодору.

Під'їздом до мосту з української сторони стане автошлях Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань. З молдавської він примкне до місцевої траси М2 Кишинів – Сорока.

Міст буде мати підходи з української сторони довжиною 1,068 км та 5 км з молдавської. Його довжина складе 641 м, естакади — 668 м. Тримати міст буде 21 опора висотою від 8 до 40 м.

Міст будується за моделлю "design-build", яка означає, що комплекс робіт з проєктування та будівництва виконує один підрядник.

Завершити будівництво планується до кінця 2022 року.