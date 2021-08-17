Віра Брежнєва знялася в "інопланетній" фотосесії

Виконавиця постала в незвичному для себе образі, водночас вона приміряла боді-комбінезон від українського бренду, повідомляє Корреспондент.

Співачка Віра Брежнєва поділилася в Instagram кадрами ефектної фотосесії в наряді від українського бренду TTSWTRS.

Виконавиця постала в тілесному боді із принтом на зразок татуювання.

"А всередині солона, наче кров..." - підписала знімки Віра фразою з пісні Валерія Меладзе Текила-любовь.

Шанувальники Брежнєвої були в захваті від її нових знімків.

"Які круті фото", "Розкішна", "Інопланетне створіння, неймовірне", "Несподівано", "Це так незвично красиво" , - написали вони в коментарях.

Вера Брежнева instagram.com/ververa

Вера Брежнева instagram.com/ververa

Вера Брежнева instagram.com/ververa