Віра Брежнєва знялася в "інопланетній" фотосесії
Виконавиця постала в незвичному для себе образі, водночас вона приміряла боді-комбінезон від українського бренду, повідомляє Корреспондент.
Співачка Віра Брежнєва поділилася в Instagram кадрами ефектної фотосесії в наряді від українського бренду TTSWTRS.
Виконавиця постала в тілесному боді із принтом на зразок татуювання.
"А всередині солона, наче кров..." - підписала знімки Віра фразою з пісні Валерія Меладзе Текила-любовь.
Шанувальники Брежнєвої були в захваті від її нових знімків.
"Які круті фото", "Розкішна", "Інопланетне створіння, неймовірне", "Несподівано", "Це так незвично красиво", - написали вони в коментарях.