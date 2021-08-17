У США дозволили третю дозу вакцини від коронавірусу

Через "дельта" мутації коронавірусу більшості американців доведеться пройти ревакцинацію від COVID-19 третім щепленням через вісім місяців після другого уколу, повідомляє УНІАН.

Офіційно про це хочуть оголосити вже до кінця поточного тижня, однак остаточне рішення має прийняти Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

За даними джерел в Білому домі, пропонувати громадянам прийняти третю дозу вакцини почнуть з середини вересня.

Це однозначно торкнеться тих, хто був вакцинована препаратами від Pfizer і Moderna. Щодо тих, хто прийняв однофазную вакцину Johnson & Johnson, в кінці цього місяця повинні бути опубліковані результати клінічних випробувань щодо застосування двох доз цієї розробки.

В першу чергу ревакцинувати будуть найбільш вразливі категорії населення: мешканців будинків престарілих, медпрацівників та працівників швидкої допомоги.

Передбачається, що населенню запропонують отримати третю дозу вакцини від того ж виробника, що і перші дві.