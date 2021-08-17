Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася на третину

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася на третину

Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 315 тисяч осіб. Це на 179 тисяч осіб або 36% менше, ніж на цю дату минулого року, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначають в Мінекономіки, уряд планує додаткові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних під час реалізації загальнодержавних цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проектів, замовником яких є органи державної влади.

Як повідомлялося раніше, в I кварталі 2021 року рівень безробіття серед робочої сили у віці 15-70 років склав 10,5%. Кількість безробітного населення склала 1,8 млн осіб.

Національний банк України (НБУ) оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2021 рік збережений на рівні до 9,1%, на 2022 рік - на рівні 8,5%, на 2023 рік покращений з 8,5% до 8,4%.

Автор: Олександр Білоус

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