Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася на третину

Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 315 тисяч осіб. Це на 179 тисяч осіб або 36% менше, ніж на цю дату минулого року, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначають в Мінекономіки, уряд планує додаткові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних під час реалізації загальнодержавних цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проектів, замовником яких є органи державної влади.

Як повідомлялося раніше, в I кварталі 2021 року рівень безробіття серед робочої сили у віці 15-70 років склав 10,5%. Кількість безробітного населення склала 1,8 млн осіб.

Національний банк України (НБУ) оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2021 рік збережений на рівні до 9,1%, на 2022 рік - на рівні 8,5%, на 2023 рік покращений з 8,5% до 8,4%.

Автор: Олександр Білоус