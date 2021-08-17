Янукович напередодні Дня Незалежності звернувся до українців

Експрезидент України Віктор Янукович напередодні Дня незалежності випустив звернення.

Відповідний текст звернення опублікував прессекретар Януковича Юрій Кірасир.

Янукович у своєму зверненні згадав досягнення України за 30 років незалежності. Разом з тим колишній президент назвав головну помилку в історії країни - "відмова від добросусідства" з Росією.

"На моє глибоке переконання, головною помилкою в нашій тридцятирічної історії було не обманута довіра до Росії, а відмова від добросусідства з нею. На перший погляд, невинне: "Хто не скаче - той москаль", покликане допомогти зігрітися мітингувальникам на Майдані, насправді виявилося сигналом до початку політики перманентного протистояння і конфронтації з нею", - заявив Янукович.

Експрезидент вважає, що саме це і призвело до війни й розколу українського суспільства. І тепер майбутнє країни залежить від "стану американо-російських відносин".

Янукович також заявив, що під час його президентства українці жили набагато краще.

"Те, що народ при нашій владі жив краще - це факт. І цей факт ще більш красномовний, якщо враховувати нинішнє зубожіння українців", - говорить Янукович у своєму зверненні.

Повний текст звернення Януковича: