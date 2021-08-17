Ані Лорак відіграла перший за сім років концерт в Україні

Українська співачка Ані Лорак вперше за сім років виступила в Україні.﻿ Концерт виконавиці пройшов 16 серпня в Одесі в клубі "Ітака", повідомляє УНІАН.

"Повний зал! Вся Україна сьогодні в Одесі. Як я щаслива провести цей вечір з вами" , – написала Лорак у своєму Instagram перед виступом.

А вийшовши на сцену, співачка зазначила, що дуже довго чекала на зустріч з українськими фанатами:

"Яке щастя вас сьогодні бачити та знати, що в залі зібралися мої улюблені та рідні люди. Мої глядачі, тільки мої. Я нікому вас не віддам".

У ході виступу Лорак виконала кілька пісень українською мовою.

В цілому концерт пройшов спокійно, без будь-яких протестних акцій, попри критику. Співачка зібрала повний зал людей. Щоб потрапити на концерт, фанати виконавиці шикувалися в черги на вході у клуб.