В одній із столичних клінік викрили схему торгівлі новонародженими

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив про викриття факту незаконної торгівлі новонародженими, замасковану під сурогатне материнство.

Про це свідчить його публікація на Facebook-сторінці.

За словами Клименко, в одній зі спеціалізованих клінік Києва "ціна" дитини складала 70 тисяч доларів США.

"Організатор – керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, "замовник" мусив оплатити близько 70 тисяч доларів США та укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдо подружжя замовляло послугу сурогатного материнства. Надалі від дітей "матері" відмовлялися і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії", - пише голова Нацполіції.

Як повідомляється, правоохороням вдалося вилучити трьох новонароджених та передати їх соцслужбам, але щонайменше 13 дітей були продані та вивезені з України.