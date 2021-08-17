У МОЗ повідомили, як виправити помилки в COVID-сертифікатах

В Україні наразі діє паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію, а згодом будуть введенні в обіг цифрові COVID-сертифікати. Стало відомо, як внести в документ інформацію або ж змінити її, повідомляє РБК-Украина.

Так, аби перевірити, чи внесли дані про вакцинацію, необхідно звернутися до лікаря, з яким уклали декларацію.

Зазначено, що сімейний лікар має право бачити в електронній системі охорони здоров'я всі дані про вакцинацію, бо на основі цих даних він виписує міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

У випадку, якщо лікар не бачить в електронній системі даних про вакцинацію, або ж вони неповні чи неправильно внесені, слід звернутися до пункту, де було зроблене щеплення, адже змінювати дані може лікар який проводив імунізацію.

Відомство зазначає, що з собою потрібно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Марія Кучерявець