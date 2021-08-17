Імпорт нафти в Україну впав на третину

Україна в січні-липні 2021 р. зменшила імпорт нафти і нафтової сировини (за кодом УКТЗЕД 2709) на 28,5% (на 246,87 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року - до 618,02 тис. т, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Державної митної служби, за сім місяців імпортовано сировини на $267,35 млн, що на 5,6% менше, ніж в січні-липні 2020 року ($283,262 млн). У тому числі з Азербайджану - на $266,97 млн, Латвії - на $0,39 млн.

Крім того, Україна за звітний період експортувала 89,963 тис. т нафти в Румунію на $27,13 млн. Цей обсяг в березні експортував міжнародний трейдер Trafigura. Ресурс був придбаний у АТ «Укртранснафта», яка в свою чергу купила його навесні 2020 року на спаді цін для подальшого перепродажу.

У січні-липні минулого року Україна не здійснювала експорт нафти.

Раніше повідомлялося, що Україна в січні-червні 2021 р. зменшила імпорт нафти і нафтової сировини (за кодом УКТЗЕД 2709) на 34,6% (на 267,82 тис. т) в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року - до 505, 69 тис. т.