Гінеколог назвала ранні ознаки раку в жінок

Лікар вищої категорії, онколог-гінеколог Ліна Гірагосова спеціально розповіла, при яких симптомах жінка повинна запідозрити у себе злоякісне утворення і звернутися до лікаря, повідомляє Clutch.

"Симптоми можуть бути дуже різноманітні: хворобливі відчуття і дискомфорт у нижніх відділах живота, кров'янисті або водянисті виділення, свербіж, ущільнення на зовнішніх статевих органах або при вході в піхву, печіння при сечовипусканні, якісь тріщини, зміна характеру шкірних покривів або слизових оболонок зовнішніх органів" , - розповіла лікар.

Часто жінка списує перші симптоми онкології на якесь запалення. При онкології молочної залози з'являється ущільнення. При цьому новоутворення може бути абсолютно безболісним.

Також існують неспецифічні симптоми онкології.

До них відносяться:

тяжкість у животі

зміни з боку стулу

часте або болюче сечовипускання

відчуття здуття живота

підвищена температура

Деякі види онкології проявляються найчастіше через неспецифічні симптоми. Тому, наприклад, злоякісне новоутворення яєчників часто діагностується лише на 3-4 стадіях.