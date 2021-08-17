Митники запобігли спробі вислати насіння конопель вартістю 3 млн

На Київській митниці затримали 18 тисяч насіння конопель елітних сортів загальною вартістю в 3 млн грн, повідомляє УНИАН.

Житель Волинської області намагався вислати їх своїм клієнтам під виглядом пластикових перехідників для відео-аудіотехніки.

Саме насіння конопель містить тетрагідроканабінол - особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої в Україні заборонений. Однак цінність "посилок" обумовлена тим, що насіння дозволяють вирощувати канабіс з підвищеним вмістом психотропів.

На пакетиках з насінням було маркування "WW", "Mazar", "Tutan khamon", "Amnesia", "Extreme", "Brooklyn", "Adrenaline", "Ultimate", "Kush", "Moby Dick", "Blu cheese" тощо. Найбільша партія - майже 5 тисяч насіння – призначалася адресату з США, штат Каліфорнія. Решта насіння повинні були відправитися в Казахстан і різні куточки РФ. Всього порушник планував здійснити 15 міжнародних поштових відправлень із забороненим товаром.

Відповідно, Київська митниця склала 15 протоколів про порушення митних правил. Насіння вилучили.

Заступник Голови Держмитслужби Руслан Черкаський відзначив високу пильність київських митників.