Nissan презентував "заряджений" хетчбек Note Aura Nismo

Після презентації нового хетчбека Note Aura, у спортивному підрозділі Nismo підготували своє бачення цієї моделі. Автомобіль отримав власні настройки шасі та фірмовий обвіс, повідомляє Обозреватель.

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За словами творців, натхнення майстра черпали у світі автоспорту та болідів електричної серії Formula E.

Новинка отримала власний аеродинамічний обвіс. Джерело: Nissan

Новинка отримала аеродинамічний обвіс, що включає передній спліттер, бічні "спідниці" і дифузор ззаду. 17-дюймові алюмінієві диски мають унікальний дизайн. Крім того, автомобіль багато прикрашений червоними акцентами, які використовуються в елементах обважування, а також корпусах дзеркал.

Новинка отримала власний дизайн інтер'єру. Джерело: Nissan

У салоні з'явилися спортивні "ківші", оброблені текстилем і синтетичною шкірою. Також їх прикрасили логотипами Nismo та декоративними рядками червоного та сірого кольору.

Цифрова приладова панель має нову графіку. Джерело: Nissan

Note Aura Nismo оснащується системою e-Power, до складу якої входять 1,2-літровий 3-циліндровий мотор, що працює як генератор, а також пара електромоторів, які призводять машину в рух. Сумарна віддача силового агрегату - 134 к.с. і 300 Нм. Версія Nismo має три режими руху – Normal, Eco і Nismo. В останньому забезпечується найкраща реакція на натиснення педалі акселератора, а решта режими переналаштовані на більш комфортний рух.

Note Aura Nismo оснащується системою e-Power. Джерело: Nissan

Аеродинамічний обвіс покращує стабільність автомобіля на дорозі на високих швидкостях. Також новинка має унікальні налаштування підвіски та керма. Ціна Note Aura Nismo стане відома ближче до початку продажів, які заплановані на осінь.