Ціна на газ в Європі за добу зросла на 8%

Ціна на газ на спотовому ринку Європи подолала нову психологічно важливу позначку, перевищивши 580 доларів за 1 тисячу кубометрів, свідчать дані торгів, повідомляє Oilpoint.

Вартість контракту «на день наперед» з поставкою у вівторок на найбільш ліквідному європейському хабі, голландському TTF, досягла 581 долара за 1 тисячу кубометрів.

При цьому аналогічний інструмент з поставкою в понеділок коштував близько 539 доларів за 1 тисячу кубометрів. Таким чином, всього за день ціна газу на споті підскочила майже на 8%.

Приводом для зростання вартості газу в Європі стали результати аукціону на бронювання додаткових твердих потужностей української газотранспортної системи для прокачування газу і його постачання на європейський ринок.

Як повідомлялося, «Газпром» забронював на вересень тільки 4% із запропонованого на аукціоні обсягу, тоді як в попередні місяці викуповував все. Додатковою мотивацією для компанії не стало навіть зниження поставок газопроводом Ямал-Європа, викликане аварією на Уренгойському заводі компанії з підготовки конденсату до транспорту. Втім, ці обсяги «Газпром» заповнює зі своїх європейських ПСГ.

Результати аукціону на бронювання потужностей ГТС України призвели до стрибка цін на газ і на форвардному ринку. Так, вересневий ф’ючерс за індексом TTF, найближчий до спотових котирувань, після оголошення результатів оновив історичний максимум, вперше перевищивши 585 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Під час торгової сесії понеділка контракт досягав 587 доларів за 1 тисячу кубометрів, в порівнянні з ціною відкриття різниця становила 7%. Пізніше показник трохи скоректувався, але все одно залишився вище 580 доларів за 1 тисячу кубів.