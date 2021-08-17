Синоптики попередили про аномальну спеку в Україні

"Люцифер" уже в Україні. До нас дійшов антициклон, який спровокував пожежі на півдні Європи. Правда, в Україні його називають "Елфі". Хоча він і має іншу назву - але так само небезпечний. У вівторок, 17 серпня, спека досягне піку, за прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів будуть перетинати позначку в +35 градусів, повідомляє Вести.

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Пів України зарахували до зони з надвисоким ризиком пожеж. Слідом за спекою - країною прокотиться хвиля грозових дощів, зі шквалами та градом.

Але вже з середи температура в Україні буде знижуватися, почнуться дощі.

"У середу спека почне відступати і вже свіже повітря разом з цим фронтом, а, відповідно, і дощами, пошириться в східному напрямку. Хоча саме східні області України будуть тримати високі температури довше", - повідомила синоптик Наталія Діденко.

Нагадаємо, 17 серпня в Україні оголошено штормове попередження. Грози пройдуть сьогодні вночі на крайньому заході країни, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях. Очікуються шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).