В Україні процвітає ринок б/в запчастин з Польщі

Якщо вірити офіційній статистиці, середній вік українського автомобіля – 20 років. Для ЄС цей показник на 12 років менший і навіть в країнах СНД машини оновлюють частіше. Якщо вірити подальшим розрахункам, то щоб утилізувати весь цей металобрухт на колесах на дорогах України знадобитися цілих 10 років, повідомляє Экономическая правда.

Автопарк не тільки старішає, але і розширюється. Якщо в 2015 році на 1 тис. киян припадало – 213 машин, то в 2017 – вже 257, а до 2025 обіцяють – 450.

Нічого дивного, що на цьому тлі в Україні процвітає ринок б/в машин і б/в запчастин, так звані шроти, адже при грамотному розподілі бюджету на ремонті машини можна заощадити до 80% вкладень.

Чому б/в запчастини везуть саме з Польщі?

Торгівля польськими запчастинами в Україні тримається на трьох основних китах.

1. Ціна

Перший і найголовніший аргумент – це ціна. Запчастини з Польщі або будь-якої іншої країни Європи коштують менше, ніж на українському ринку авторозбірок. Якщо трохи погуглити і порівняти ціни, то вигода очевидна, іноді можна заощадити пару тисяч гривень лише на одній деталі.

Ця ситуація дуже нагадує історію з євробляхами кілька років тому. Та й з географічної точки зору – привезти запчастини з Польщі найпростіше, адже у нас спільний кордон.

2. Якість

Як би прозаїчно це не звучало, але в Польщі дороги кращі, а це означає, що у машини є шанс "пожити" довше. Крім того, як ми згадували вище, європейці змінюють машини частіше, відповідно запчастини, які потрапляють на розбірки та шроти в набагато кращому стані, ніж їхні українські аналоги. Українець буде їздити на машині до останнього, та й потім навряд чи здасть її на шрот, скоріше за все, вона буде гнити у дворі або в гаражі. Заради справедливості, потрібно сказати, що здавати машини на запчастини в Україні просто не вигідно. Навіть, якщо ви приженете майже новеньку машинку, то максимум, що отримаєте з неї –це 20% від вартості після оцінки. В Європі з цим простіше і вигідніше.

3. Комфорт

Попит народжує пропозицію. Ажіотаж навколо запчастин з Європи прискорив розвиток польських майданчиків з автомобільними розбірками, які функціонують за принципом інтернет-аукціонів. Тобто, якщо ви шукаєте бампер на Audi Q7, то такий майданчик може запропонувати вам відразу кілька пропозицій від різних продавців.

Закономірно, що в Україні вже з'явилися інтернет-магазини, які виконують роль посередника між вами і польськими шротами, беручи на себе всю комунікацію і питання логістики.

Можливі "підводні камені" покупки запчастин з Польщі?

Ризики все ті ж, що і при будь-якій іншій покупці через інтернет з-за кордону – не можна оглянути товар перед покупкою, можуть привезти щось не те або взагалі не привезти. Як правило, всі ці ризики знімає надійний посередник.

Купувати чи не купувати – особистий вибір кожного водія, головне, укладаючи угоду, враховувати всі ризики і вигоди.