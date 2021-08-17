Настя Каменських змінила концертний костюм
Співачка поділилася фотографіями зі свого недавнього виступу. Тепер на NK не красна сукня, а чорна сітка, повідомляє Сегодня.
Днями Каменських виступала в Одесі. Її прихильники давно пишуть в соцмережі, що артистка ніколи не змінює вбрання, хоча їм хотілося б бачити її у різних костюмах. Можливо, вона їх почула)
Новий образ Насті повністю чорний – це бра і шортики з високою посадкою на талії, а поверх усього цього – сітка максі довжини із вирізом на стегні.
Сценічний лук NK доповнений широким поясом на стегнах з ініціалами співачки.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
У коментарях NK та її новий образ засипали компліментами:
- "Сукня – вогонь просто!"
- "Красива!"
- "Ой, яка шикарна"
А ось, як виглядає червона сукня Насті Каменських, яку її фани просили змінити.
"Це одна сукня? Чи у вас 10 однакових на літо?", – писали тоді Каменських.