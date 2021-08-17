Настя Каменських змінила концертний костюм

Настя Каменських змінила концертний костюм

Співачка поділилася фотографіями зі свого недавнього виступу. Тепер на NK не красна сукня, а чорна сітка, повідомляє Сегодня.

Днями Каменських виступала в Одесі. Її прихильники давно пишуть в соцмережі, що артистка ніколи не змінює вбрання, хоча їм хотілося б бачити її у різних костюмах. Можливо, вона їх почула)

Новий образ Насті повністю чорний – це бра і шортики з високою посадкою на талії, а поверх усього цього – сітка максі довжини із вирізом на стегні.

Сценічний лук NK доповнений широким поясом на стегнах з ініціалами співачки.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Instagram

, NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

У коментарях NK та її новий образ засипали компліментами:

  • "Сукня – вогонь просто!"
  • "Красива!"
  • "Ой, яка шикарна"
611b70e598a7b.jpg
Скріншот: instagram.com/kamenskux

611b71048b5d8.jpg
Скріншот: instagram.com/kamenskux

А ось, як виглядає червона сукня Насті Каменських, яку її фани просили змінити.

Настя Каменських опублікувала фото в шикарній червоній сукні
Настя Каменських опублікувала фото в шикарній червоній сукні / Фото: instagram.com/kamenskux

"Це одна сукня? Чи у вас 10 однакових на літо?", – писали тоді Каменських.

611b72a4d286b.jpg
Скріншот: instagram.com/kamenskux

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics