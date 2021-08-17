В Україну завезли дитячі товари з небезпечною речовиною

В Україні знайшли небезпечну речовину в силіконовому посуді, призначеному для дітей. Ці товари вимагають негайно вилучити, назвавши виробника і шляхи доставки їх в країну, повідомляє РБК-Украина.

Небезпечна знахідка виявлена управлінням Держпродспоживслужби в Київській області. У силіконовому посуді для дітей наприкінці липня знайшли летючі органічні компоненти (1,6%).

"Товари експортувалися з Китаю (виробник: Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd., Shenzhen) через Данію (вантажовідправник: FB Trading ApS, Hinnerup) до України (отримувач: ФОП Кравченко Владислав, вул. Героїв України, 77 кв. 50, м. Світловодськ, Кіровоградська обл., 27500)" , - йдеться в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі закликали негайно вилучити продукцію з обігу, після чого письмово проінформувати компетентні органи про "виявлення невідповідності в термін не більше двох робочих днів".

Автор: Світлана Мащенко