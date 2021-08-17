Під будівлею МВС журналісти влаштували акцію протесту

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ фотокореспонденти влаштували мітинг у підтримку побитого журналіста Олександра Кужельного.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомляє Андрій Павловський.

Так, учасники протесту вимагають від поліції реального покарання для нападників націоналістів.

Журналісти символічно поклали фотокамери біля входу в МВС. В руках вони тримають плакати: "Де вироки?", "Де безпека?", "Журналіст - не мішень". Протестувальники підкреслюють, що Україні не розслідуються напади на журналістів і вимагають від поліції змінити цю практику.

До протестувальників вийшов директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, який заявив, що розслідування триває і представники "Нацкорпусу" понесуть покарання за побиття журналіста.