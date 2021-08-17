Скільки українців вважають, що якості Зеленського не відповідають його посаді

47,5% українців вважають особисті якості Володимира Зеленського такими, що в більшій мірі не відповідають посаді президента України, про це свідчать результати соціологічного дослідження "Оцінка особистісних якостей і діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України", проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня поточного року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"47,5% респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) В. Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України, 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% - що відповідають і не відповідають в однаковій мірі.

Відповідно, індекс особистих якостей (цей і наступні індекси розраховувалися аналогічно індексу емоційних оцінок, тобто як різниця позитивних і негативних оцінок) практично не змінився: -29,0 в березні і -29,9 в липні-серпні", - йдеться в прес-релізі Центру, оприлюдненому у вівторок.

У ньому уточнюється, що в ході дослідження проводилася емоційна оцінка респондентами Зеленського, оцінка його особистісних якостей, професійного досвіду і компетентності, оцінка результатів діяльності, а також очікування від його майбутньої діяльності.

"Щодо емоційної оцінки, то 33,7% респондентів заявили, що президент України В. Зеленський викликає у них переважно негативні емоції, 19,2% ˗ переважно позитивні, 28,7% ˗ в рівній мірі негативні і позитивні, 13,9% ˗ не викликає якихось емоцій.

Якщо розраховувати індекс емоційних оцінок як різницю між часткою респондентів, у яких президент викликає позитивні емоції, і часткою тих, у кого він викликає негативні емоції, то цей індекс в порівнянні з березнем покращився з -20,2 до -14,5", - підкреслюють соціологи.

Вони відзначають, що даючи оцінку досвіду і компетентності Володимира Зеленського, які необхідні для того, щоб бути президентом України (за п'ятибальною шкалою, де найнижчий бал означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищий - що він "володіє значним професійним досвідом і компетентністю " ), 53,9% опитаних вибирають бали "1" або "2", відповідні низьким оцінками особистих якостей та компетентності, а 19,0% - бали "4" або "5", що відповідають високим оцінками особистих якостей та компетентності. Отже, індекс особистих якостей та компетентності виріс з -42,4 до -34,9.

"42,2% опитаних оцінюють наявні результати діяльності В. Зеленського на посаді президента України переважно негативно, 13,9% - переважно позитивно, а 39,8% відзначають, що є як негативні, так і позитивні результати. Отже, індекс поточних досягнень фактично не змінився: -28,4 в березні проти -28,3 в липні-серпні", - підкреслюють в Центрі.

Там додають, що 39,5% респондентів вважають очікування від подальшої діяльності Зеленського на посаді президента переважно негативними, 18,9% - переважно позитивними, 32,3% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати. З огляду на це, індекс очікуваних досягнень мало змінився: згідно -21,6 в березні і -20,6 зараз.