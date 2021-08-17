Дієтолог назвала корисні властивості дині

Сезон дині в розпалі! Про те, чому ласощі варто включити у своє меню розповіла лікар-дієтолог Ольга Безуглая, повідомляє Clutch.

Експерт повідомила, що диня - продукт з низькою калорійністю і з достатньою кількістю мікронутрієнтів, таких як: вітамін С, калій, натрій, вітамін В6 і ряд сполук з досить сильною антиоксидантною активністю, включаючи бета-каротин (провітамін А), кверцетин, фітоен і т. д. По-друге, диня багата електролітами і водою! Коли ви думаєте про гідратацію, перше, що спадає на думку - це вода.

Однак для ефективного і правильного зволоження вашому організму потрібно щось більше - йому також потрібні електроліти. Медова диня на 90% складається з води і містить електроліти, такі як: калій, магній, натрій і кальцій.

Диня - це підтримка здоров'я вашої шкіри завдяки високому вмісту вітаміну С. Адекватне споживання вітаміну С необхідно для правильного виробництва колагену, основного структурного білка, який важливий для відновлення і підтримки вашої шкіри. Також вітамін С потужний антиоксидант, і може захистити вашу шкіру від дії сонячних променів.

Диня підтримує травлення завдяки достатній кількості клітковини. Адекватне споживання харчових волокон сприяє регулярній роботі кишечника і росту здорових кишкових бактерій.

Диня - підтримка здоров'я очей. Медова диня містить два потужні антиоксиданти: лютеїн і зеаксантин. Ці каротиноїдні сполуки добре відомі тим, що підтримують здоров'я очей і запобігають розвитку вікової втрати зору.І звичайно ж диня = продукт досить солодкий, тому важливо розглянути її вплив на глюкозу крові!