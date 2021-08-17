Skoda розкрила технічні подробиці нової Fabia 2021

Чеський субкомпакт дебютував ще у травні, а зараз готується до прибуття у шоуруми дилерів. Виробник повідомив додаткову інформацію про споживання пального та запас ходу Fabia, повідомляє 24 Канал.

Завдяки ефективним двигунам та оптимізованому аеродинамічному дизайну, Skoda Fabia четвертого покоління матиме запас ходу понад 900 км на одному баку пального.

Skoda Fabia вийде на ринок з п'ятьма двигунами останнього покоління EVO групи Volkswagen, що відповідають стандартам викидів Euro 6d. Більшість двигунів і коробок передач для Fabia буде вироблятися Skoda в Чехії. Чотири з п’яти двигунів дозволяють Fabia долати понад 900 кілометрів на одному баку пального. Пізніше до них має приєднатись версія G-TEC з газовою силовою установкою, яка повинна бути ще економічнішою.

Хоча не буде дизельних, м'яко-гібридних або повних гібридних варіантів, бензинові двигуни все одно будуть досить ефективними. Середня витрата пального – від 4,9 до 5,6 л/100 км, а викиди CO2 – від 113 до 142 г/км. Таких показників вдалось досягти, завдяки оптимізованому приводу колінчастого вала з поршнями та поршневими кільцями, що зменшують тертя, а також зміненій системі циркуляції води навколо головки блоку циліндрів та блоку двигуна для більшої ефективності охолодження.

Лінійку моторів відкриває атмосферний 3-циліндровий агрегат MPI з двома варіантами продуктивності: 65 або 80 к.с. Максимальна швидкість машин з цим мотором становить 172 км/год, а до першої сотні на спідометрі вони розганяються за 15,9 секунди.

Турбіна, додана до цього літрового мотора, дає йому позначення TSI та забезпечує віддачу у 95 або 110 к.с. Менш потужна версія поєднується з 5-швидкісною механічною коробкою передач, а старша пропонує вибір між 6-швидкісною “механікою” або 7-позиційним “роботом” DSG. Машини з мотором 1.0 TSI є найбільш екологічно чистими та економічними серед усіх версій Fabia – середня витрата пального становить 4,9 л/100 км, у порівнянні з 5,0 л/100 км версій з 1.0 MPI.

Найпотужнішим варіантом Fabia буде машина з чотирициліндровим 1.5 TSI з технологією активного управління циліндрами. Віддача цього агрегата, який працює виключно з 7-швидкісним DSG, становить 150 к.с. Прискорення 0–100 км/год така версія виконує за 8 секунд, а максимальна швидкість становить 225 км/год.

Цікавою особливістю нової Fabia є можливість вибору налаштування підвіски та шасі. Пакет Rough-Road включає захист кузова, модифіковану підвіску та спеціальні пружини, що забезпечують більшу міцність і збільшений дорожній просвіт на 15 мм. З такою підготовкою Fabia перетворюється на молодшу Skoda Octavia Scout.

З іншого боку, є також опція спортивної підвіски, яка опускається на 15 мм і має більш жорсткі пружини. Цей варіант матиме більше сенсу в поєднанні з найпотужнішим варіантом 1.5 TSI, хоча його можна обрати для будь-якої версії Fabia.

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Фото: Skoda Fabia 2021 / Skoda

Джерело: Skoda