Астрологи назвали кращих друзів по знаку Зодіаку

Усі хотіли б мати у своєму оточенні вірних друзів, з якими можна провести час. Вони і розвеселять, і підтримають у важку хвилину, повідомляє Слова і Фрази.

Овен

У дружбі Близнюки - кращий друг Овна. Разом ці двоє можуть багато сміятися і однаково захоплюватися світом і відкриттями. Овен, не замислюючись, відправиться в пригоду зі своїм другом-близнюком.

У роботі Терези - ідеальні союзники Овна. Овнам потрібні Терези поруч, щоб не збитися зі шляху. Разом вони дуже добре працюють у команді. Овен зазвичай займається операціями, а Терези - плануванням.

Телець

Кращий друг Тельця - Риби. Останній знає, як його втішити і дає більш чуттєве бачення світу, якого йому не вистачає.

Як колега Телець любить працювати з Дівою. Для цього дуже серйозного знака немає нічого кращого Діви, дуже організованої, щоб виконувати всі завдання. Таким чином, Діва є ідеальним союзником Тельця в роботі.

Близнюки

Кращий друг Близнюків - Терези. Гармонія і елегантність Терезів ідеально поєднуються з любов'ю Близнюків. Вони прекрасно ладнають, бо обоє дуже реалістичні. Ці двоє люблять проводити час разом, тому що подобаються один одному.

Як колега Овен - ідеальний союзник Близнюків. Дуже цікаво, що Близнюки знайдуть у своєму колезі Овні чесну опору, необхідну для просування вперед.