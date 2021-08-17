У Росії під час випробувань розбився військовий літак
У вівторок, 17 серпня, в Підмосков'ї розбився дослідний зразок нового російського військово-транспортного літака Іл-112 В, повідомляє Новое время.
Крах Іл-112 стався при заході на посадку в районі аеродрому Кубинка.
Як видно на оприлюдненому в соцмережах відео очевидців, у літака загорівся один з двигунів.
За його штурвалом знаходився льотчик-випробувач Микола Куімов.
Крім нього на борту знаходилися ще дві людини. Весь екіпаж у результаті падіння літака загинув.