У Росії під час випробувань розбився військовий літак

У вівторок, 17 серпня, в Підмосков'ї розбився дослідний зразок нового російського військово-транспортного літака Іл-112 В, повідомляє Новое время.

Крах Іл-112 стався при заході на посадку в районі аеродрому Кубинка.

Як видно на оприлюдненому в соцмережах відео очевидців, у літака загорівся один з двигунів.

За його штурвалом знаходився льотчик-випробувач Микола Куімов.

Крім нього на борту знаходилися ще дві людини. Весь екіпаж у результаті падіння літака загинув.