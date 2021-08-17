Розкрадання мільйонів на будівництві Подільського моста

Правоохоронці повідомили про підозру групі посадових осіб комунального підприємства Києва і компанії-генпідрядника в привласненні коштів територіальної громади столиці і службовій недбалості, яка призвела до 4,5 млн грн збитків на будівництві Подільського моста, повідомляє UBR.

"У квітні 2017 року посадові особи комунального підприємства та комерційної структури уклали договір генпідряду на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві. У липні 2020 року керівники КП та генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за поточний місяць і внесли в них роботи, які фактично не виконувалися", - йдеться в повідомленні департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Тобто, підрядник не виконав роботи по фарбуванню низу залізобетонних прогонових плит автомобільного проїзду, які проводилися протягом квітня-травня 2020 року.

Наведений факт був підтверджений висновком експерта.

На підставі отриманих доказів керівнику КП повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, а директору товариства - за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Крім того, на підставі постанов суду правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцем проживання фігурантів. Заходи тривають.

Нагадаємо, напередодні в КМДА назвали діяльність зазначених департаменту і КП "прозорою", а обшуки, що паралізують роботу міської влади, - "політичною акцією і системним тиском".

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