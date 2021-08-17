Україна хоче запропонувати США допомогу в евакуації афганців

Українська влада розглядає варіант запропонувати допомогу США в питанні вивезення афганських біженців з Кабула на українських літаках. Про це заявляють джерела, близькі до Офісу президента, повідомляє Страна.ua.

Це розглядається як крок по зміцненню зв'язків з Вашингтоном напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до американського колеги Джо Байдена, запланованого на кінець серпня.

Також обговорюється питання запропонувати допомогу в розміщенні в Україні афганських біженців.

Щоправда, за останнім моментом є сумніви, бо це буде непопулярним проєктом в українському суспільстві й може викликати невдоволення населення та акції протесту.