Акції китайських гігантів обвалилися через нові заборони

Акції китайських гігантів Tencent і Alibaba обвалилися майже на п'ять відсотків після того, як вийшов проект правил про регулювання певних дій в інтернеті, повідомляє "Лента.ру".

Державна адміністрація з регулювання ринку (SAMR) випустила проект правил, спрямованих на боротьбу з недобросовісною конкуренцією в мережі. Інтернет-платформи зобов'яжуть відкрити негативні відгуки і заборонять просувати тільки позитивні.

Також їм не можна буде перенаправляти клієнтів на свій сайт, поки ті переглядають товар або послугу в іншому місці. Операторів позбавлять можливості збирати дані і алгоритми для аналізу торгової інформації конкурентів. Якщо компанія виявиться під підозрою, SAMR проведе незалежний аудит її дій. Громадське обговорення документа триватиме до 15 вересня.

Акції компанії Tencent, найбільшого видавця відеоігор в світі, впали на 4,14 відсотка до 435 гонконгських доларів. Акції інтернет-рітейлера Alibaba подешевшали на 4,77 відсотка до 171,8 гонконгських долара.