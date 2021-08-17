Обшуки в структурах КМДА: оголошені підозри держслужбовцям

Силовики оголосили підозри у справах Подільського моста, закупівлі шкільних меблів Печерської РДА та ремонту переходів в Деснянському районі. Про це заявила прес-секретар Київської прокуратури Надія Максимець, повідомляє Рубрика.

Зокрема, у справі Подольського мосту слідчі оголосили підозру першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м.Києва" і керівнику генпідрядної організації. Йдеться про службову недбалість і розтрату майна.

За висновком експертизи, бюджету міста принесли збитків на суму понад 4,5 млн грн. за неналежне виконання робіт по фарбуванню залізобетонних прогонових плит автопроїзда. Вказується, що це лише один епізод розкрадання.

У справі закупівлі шкільних меблів Печерської РДА підозра отримав керівник підрядної організації. Його підозрюють у привласненні понад 450 тисяч гривень.

Слідство стверджує, що шкільні стільці закупили для 20 навчальних закладів вдвічі дорожче.

При цьому акт прийому-передачі навіть не містить прізвища посадової особи РДА, яка прийняла ці стільці.

Найближчим часом прокуратура обіцяє дати правову оцінку діям посадових осіб Печерської РДА.

По ремонту підземних переходів у Деснянському районі, слідчі повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів начальнику "Дорожньо-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району".

Збитки місцевому бюджету експерти оцінили в понад чверть мільйона гривень.