Таліби повідомили, що запросять жінок в уряд

Бойовики ісламістського терористичного руху Талібан, що захопили контроль над Афганістаном, заявили, що мають намір запросити до майбутнього уряду жінок, повідомляє Новое время.

"Ісламський емірат не хоче, щоб жінки ставали жертвами. Вони повинні бути залучені в роботу урядових структур відповідно до законів шаріату. Якою буде структура управління, ще не ясно, але, з огляду на наявний досвід, це повинно бути повністю ісламське керівництво, до якого долучаться всі сторони", - пообіцяли таліби.

Крім того, бойовики запевнили, що дозволять жінкам і далі працювати на телебаченні.