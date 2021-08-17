Легендарний McLaren F1 пішов з молотка за $20 млн

Автомобіль в унікальній кольоровій гамі і у винятковому стані продали за рекордну для моделі суму, повідомляє Корреспондент.

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На аукціоні Gooding & Company у США продали суперкар McLaren F1 1995 року за 20,4 мільйона доларів. Як повідомив аукціонний дім, вартість автомобіля побила рекорд для цієї моделі.

Спочатку машину планували продати за 15 мільйонів доларів. Попередній ціновий рекорд для дорожнього автомобіля McLaren F1 склав 15,62 мільйона доларів.

Багато років авто з номером шасі 029 належало японському колекціонерові. F1 є єдиним екземпляром моделі, пофарбованим у коричневий колір Крейтон. За 26 років машина проїхала менш як 390 км. На ній - оригінальні шини Goodyear Eagle F1.

У комплекті з F1 йдуть сервісна книжка, скринька для інструментів FACOM, титановий набір інструментів, інструкція користувача, ексклюзивний годинник TAG Heuer і книга Driving Ambition.

Усього в період з 1992 по 1998 рік компанія McLaren побудувала 106 примірників F1, з яких 64 були випущені в дорожньому виконанні.

Автомобіль, розроблений конструктором Гордоном Мюрреєм, оснащений двигуном 6064 CC S70/2 DOHC V-12 потужністю 627 кінських сил і шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Завдяки використанню карбону, кевлару, титану і золота машина важить 1240 кг, що дозволяє їй розганятися до 386,4 км/год.