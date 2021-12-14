Причини появи лупи та методи боротьби з нею

Лупа - проблема, з якою спіткає багатьох. Причин появи лупи існує безліч.﻿ Розібратися в цьому питанні допомогла трихолог Лариса Пономаренко, повідомляє РБК-Україна.

Якщо виключити явні патології, то поява лупи може спровокувати:

1.Використання безсульфатных шампунів.

Багато хто використовує їх щодня. Тому що на ранок волосся вже брудне і потрібно мити. А чому воно на наступний день уже жирне? Тому що миєте безсульфатним шампунем!

Річ у тому, що шампуні без сульфатів не мають властивості добре вимивати шкірний жир з поверхні шкіри голови. Жир не змивається, а накопичується там, огортаючи кожну волосину і позбавляючи шевелюру обсягу.

2.Нанесення бальзамів, масок і кондиціонерів для волосся на шкіру голови.

Їх не рекомендується наносити взагалі на прикореневу зону! Потрапляючи на шкіру, ці засоби огортають її поверхню так само, як і волосся.

3.Засоби для укладання волосся і лак для волосся.

Якщо без них ніяк, то забезпечте якісне очищення шкіри голови.

4.Сухе повітря.

Теж може стати причиною лупи. У моїй практиці був випадок, коли дівчина, гріючись у холодну пору року під кондиціонером, направляла потік гарячого повітря прямо на себе. Зрозуміло, в першу чергу гаряче повітря потрапляло їй на голову, перетворивши її в кірку білих пластівців. Сюди ж віднесемо і фен. Якщо ви сушите феном волосся регулярно, піднімаючи корінь, може з'явитися лупа. У цьому випадку використання пілінгу і лосьйону для зволоження шкіри голови обов'язково.

Чим допомогти в цьому випадку?

Вам знадобиться тільки один (максимум два) засіб. Так, це пілінг шкіри голови! Оскільки причина лупи не хвороба, лікувати це не потрібно. Досить відкоригувати домашній догляд.

Не ігноруйте пілінг для шкіри голови. Саме він "витягне" саму неблагополучну ситуацію. Застосовуючи пілінг регулярно (раз в 1-2 тижні), ви отримуєте стійкий результат, більш рідкісне миття голови і, звичайно ж, здорове волосся!

Автор: Ольвія Агаркова