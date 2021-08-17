Разумков розповів, чи є в РНБО олігархи

Олігархів в РНБО поки немає, але пізніше там можуть з'явитися або вони самі або їхні представники. Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав пресі під час робочої поїздки в Полтавську область, повідомляє Рубрика.

"Давайте робити і писати закони так, щоб в РНБО не з'являлися олігархи... (не треба) маніпулювати і говорити, що там хтось є (з олігархів в РНБО)... Поки ще немає, і мені б дуже не хотілося, щоб там вони з'явилися. А тим більше мені б не хотілося, щоб там були люди, які навіть гіпотетично можуть в майбутньому відстоювати чиїсь інтереси, окрім інтересів українського народу", - сказав Разумков.

Спікер висловив думку, що РНБО не може визначати, хто в Україні олігархом, оскільки у цього органу є конфлікт інтересів. Адже він складається з представників різних гілок влади, які можуть відстоювати інтереси тих чи інших олігархів.