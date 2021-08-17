Усик замкнув топ-10 рейтингу супертяжів за версією The Ring

Усик замкнув топ-10 рейтингу супертяжів за версією The Ring

Відоме видання The Ring оновило рейтинг боксерів, які виступають у надважкій вазі. Десятку найкращих замикає українець Олександр Усик, повідомляє 24 Канал.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Перше місце посів британець Тайсон Ф'юрі. Саме його визнали найкращим боксером у хевівейті. Відразу за спиною розташувався його земляк Ентоні Джошуа. Не обійшлось у першій десятці і без українських боксерів.

    Олександр Усик замкнув топ-10 найкращих. Українець має гарний шанс покращити позиції, якщо у наступному бою переможе Джошуа. Поєдинок відбудеться вже 25 вересня 2021 року у Лондоні та стадіоні Тоттенхема.

    Топ-10 найкращих боксерів у хевівейті за версією The Ring

    Лідер – Тайсон Ф'юрі

    • Ентоні Джошуа
    • Деонтей Вайлдер
    • Ділліан Вайт
    • Джозеф Паркер
    • Енді Руїс
    • Луїс Ортіс
    • Майкл Хантер
    • Оскар Рівас
    • Джо Джойс
    • Олександр Усик

    Стежити за важливими новинами в Tелеграм

    Новини

    analytics