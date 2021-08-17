Разумков прокоментував слова Зеленського про заклик бажаючих виїжджати в РФ

Українська влада має створити умови, щоб ні в кого не виникало бажання виїхати до інших країн, так вважає голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Думаю, що нам треба зробити так, щоб жителі і Донбасу, і Криму, і всієї України почувалися українцями і точно нікуди не хотіли їхати. Це завдання всієї влади", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок на Полтавщині, коментуючи заклик президента України Володимира Зеленського до всіх людей, які хочуть жити в РФ і вважають тимчасово окуповані території України російськими, переїжджати до РФ.

Спікер Верховної Ради наголосив, що необхідно також повернути тих громадян, які щиро люблять Україну, але виїхали не від доброї долі до країн ЄС, до РФ та інших країн.

"Треба повертати, а для цього потрібно створювати умови", - сказав Разумков.

5 серпня в інтерв'ю на телеканалі "Дім" Зеленський заявив, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей ніколи не будуть російськими.

"Люди на окупованій території Донбасу та Криму мають зрозуміти - це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Ще раз - батьківщина або ти гість? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованому, і ти вважаєш, що це діло праве і нам до Росії, ми росіяни, - це велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією", - сказав він.

Президент закликав усіх тих, хто хоче жити в РФ і вважає тимчасово окуповані території України російськими, остаточно переїжджати до РФ.