Названо знаки Зодіаку, які люблять відриватися по повній

Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку серед жінок, який гуляють так, що потім потрапляють у "Світські хроніки". Вони люблять відриватися по повній і з душею, повідомляє УНІАН.

Овен

Овни люблять як галасливі вечірки, так і час проводження в лісі на шашликах. Навіть якщо дівчина цього знака Зодіаку втомиться на роботі, її все одно нічого не зупинить.

Телець

Жінки цього зодіакального сузір'я заздалегідь планують гулянки. При цьому вони завжди проходять з таким розмахом, що оточуючі приходять у шок від їх активності. З ними дуже весело. Повірте, ви не пошкодуєте, якщо підете на тусовку з Тельцем.

Лев

Леви звикли відпочивати з розмахом, бо їх фінансове становище дозволяє їм це робити. Їх відпочинку можна тільки позаздрити, адже це завжди розкіш і шик. Вони можуть покотити в іншу країну або влаштувати вечірку у себе вдома. Але і один, і другий варіант нікого не залишить байдужим.

Стрілець

Стрільці воліють більше відпочивати, а не працювати. Тому часто вибирають тривалу відпустку, щоб можна було повеселитися від щирого серця і ні про що не переживати. Трудоголікам, звичайно, буде складно скласти компанію Стрільцеві. Але, якщо ви також любите погуляти по повній, тоді вперед.