Нова пошта та Укрпошта повідомили графіки роботи в святкові дні

У зв'язку зі святкуванням Дня незалежності, який припадає на вівторок, Україна буде відпочивати чотири дні поспіль - з 21 по 24 серпня включно. Отже, змінюється і графік роботи поштових операторів, повідомляє UBR.

В "Новій пошті" повідомили, що 23 та 24 серпня компанія буде працювати, але за графіком неділі. Він може відрізнятися в залежності від відділень. Так, в Києві більшість з них закриються раніше - о 18:00.

Державна "Укрпошта" також буде працювати на День незалежності: послуги планують надавати 80 чергових відділень по всій Україні. Зокрема, в Києві - це три підрозділи, які будуть обслуговувати клієнтів з 10:00 до 18:00 і з 9:00 до 19:00.

Варто зазначити, що робочий день у понеділок, 23 серпня, переноситься на наступну суботу, 28 серпня.