Вітчим побитого танцюриста Дорофєєвої розповів про його стан

Стан побитого танцюриста Наді Дорофєєвої – Євгена Гончаренка – набагато покращився, і хлопця вже перевели у звичайну палату. Зараз до нього пускають тільки близьких родичів. Але водночас 22-річний Женя ледве розмовляє і дуже слабкий, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив вітчим постраждалого В'ячеслав. За його словами, зараз Женя намагається вставати, сидіти і робити перші рухи.

"Попередньо, чогось страшного немає. Звичайно, рухова функція у нього порушена, ліва нога погано працює і праве око болить та не відкривається. Лікарі поки оглядають Женю. Загалом, усе набагато краще, ніж могло бути. Ми сподіваємося на його повне одужання" , – розповів вітчим 22-річного хлопця.

Чоловік зазначив, що зараз Женя ледве говорить, оскільки два тижні був під препаратами, а також він дуже слабкий. Як виявилося, про напад хлопець пам'ятає, але окрім останніх секунд.

"Женя пам'ятає, що був з друзями, і якийсь невідомий перехожий з незрозумілої причини до нього причепився та вдарив" , – сказав вітчим хлопця.

В'ячеслав додав, що зараз збір коштів на лікування Жені припинено. Близько хлопця сподіваються, що вони зможуть підняти його на ноги самостійно.

"Якщо скажуть, що немає так все райдужно і потрібно буде готуватися до гіршого, то тоді будемо знову продовжувати збирати гроші. Зараз потреби немає" , – підсумував чоловік.

Танцюрист Женя Гончаренко, якого побили в Києві

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