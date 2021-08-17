У Криму тривають потопи: екологи попередили про наслідки

В окупованому Криму тривають потопи внаслідок злив. Найбільше постраждали населені пункти на східному узбережжі півострова, зокрема Керч, повідомляє Канал Дім.

У Керчі затоплені вулиці, ринки, стадіон, зупинився громадський транспорт, сотні машин пішли під воду майже по дах. Населення попередили про можливу евакуацію.

Всього на півострові від паводків постраждали близько 5 тис. осіб. Екологи попереджають про наслідки повені, адже вода може дістатися до звалищ і виробничим підприємствам.