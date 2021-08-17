У Криму тривають потопи: екологи попередили про наслідки
В окупованому Криму тривають потопи внаслідок злив. Найбільше постраждали населені пункти на східному узбережжі півострова, зокрема Керч, повідомляє Канал Дім.
У Керчі затоплені вулиці, ринки, стадіон, зупинився громадський транспорт, сотні машин пішли під воду майже по дах. Населення попередили про можливу евакуацію.
Всього на півострові від паводків постраждали близько 5 тис. осіб. Екологи попереджають про наслідки повені, адже вода може дістатися до звалищ і виробничим підприємствам.
"Ніхто не говорить, що ж відбувається з найнебезпечнішими з екологічного погляду місцями в Керчі. Це там, де зберігаються відходи місцевого підприємства. Там, де з дамби почав видобувати пісок Керченський залізорудний комбінат. Друге - що робиться зі звалищами. Третє - як буде, добре чи погано, прибирати сміття і що далі буде з морем. Тобто які стоки потрапили в море, як винесе морська і прибережна екосистема таке навантаження", - зазначила еколог Маргарита Литвиненко.