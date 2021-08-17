Нардеп від "СН" задекларувала елітний автомобіль як сільгосптехніку

Нардеп від "Слуги народу" Оксана Гринчук вказала у своїй декларації про доходи автомобіль Infiniti QX50 2016 року випуску як сільськогосподарську техніку, повідомляє Деловая столица.

Документ опублікований на сайті НАЗК.

2 серпня Гринчук повідомила про суттєві зміни в майновому стані, зазначивши, що 25 липня купила машину. Нардеп зазначила, що авто коштує 212 770 грн. У той же час на сайтах купівлі-продажу на таку модель б/у ціни стартують від $21 тис. (близько 500 тис. грн).