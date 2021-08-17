Рада збереться на позачергове засідання, присвячене "Кримській платформі"

Рада збереться на позачергове засідання, присвячене "Кримській платформі"

На понеділок, 23 серпня, народні депутати скликали позачергове засідання Верховної Ради, присвячене "Кримської платформі". Для цього в парламенті зібрали 150 підписів. Про це заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, повідомляє Обозреватель.

Як відомо, в зазначену дату в країні випадає офіційний вихідний перед Днем Незалежності.

На сесії 23 серпня парламентарії планують розглянути проєкт постанови про звернення ВРУ щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації. Документ зареєстрований в Раді під номером 5775 від 15.07.2021 року.

Звернення підготували до Організації Об'єднаних Націй, парламентської Асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Організації Чорноморського економічного співробітництва, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав.

Раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук говорила, що засідання ВРУ відбудеться також 24 серпня. За її словами, крім того, що це буде урочиста сесія з нагоди 30-річчя Незалежності, на ній також можуть проголосувати Великий герб.

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