Рада збереться на позачергове засідання, присвячене "Кримській платформі"

На понеділок, 23 серпня, народні депутати скликали позачергове засідання Верховної Ради, присвячене "Кримської платформі". Для цього в парламенті зібрали 150 підписів. Про це заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, повідомляє Обозреватель.

Як відомо, в зазначену дату в країні випадає офіційний вихідний перед Днем Незалежності.

На сесії 23 серпня парламентарії планують розглянути проєкт постанови про звернення ВРУ щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації. Документ зареєстрований в Раді під номером 5775 від 15.07.2021 року.

Звернення підготували до Організації Об'єднаних Націй, парламентської Асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Організації Чорноморського економічного співробітництва, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав.

Раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук говорила, що засідання ВРУ відбудеться також 24 серпня. За її словами, крім того, що це буде урочиста сесія з нагоди 30-річчя Незалежності, на ній також можуть проголосувати Великий герб.